Прощавай, червоний. Перед Новим роком усі регіони України - "пожовтіли". Сьогодні останніми небезпечну зону покинули Волинська та Запорізька області. Тож у нас - не залишилось жодного "червоного" регіону. Водночас майже всі карантинні заборони - досі діють, якщо у вас немає сертифіката про вакцинацію. До речі, від початку кампанії вже щепили понад 28 мільйонів. І щодо коронастатистики - минулої доби Ковід підтвердили майже у шести тисяч людей. (І це значно більше, ніж напередодні). Але й тих, хто одужав - удвічі більше.