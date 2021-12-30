Винна... в розбещенні неповнолітніх. У Штатах - добігає кінця гучна справа над британською світською левицею Гіслейн Максвелл, яка вербувала дівчат-підлітків для інтимних розваг американського фінансиста Джеффрі Епштейна.

Скільки років світить сутенерці? І як цей скандал - стосується навіть британської королівської родини? - дивіться далі.

Ось уже півтора року британська світська левиця Гіслейн Максвелл живе в американській тюрмі. Її ім'я стало відомим на весь світ після арешту фінансиста Джеффрі Епштейна, якого підозрювали в розбещенні неповнолітніх. Начебто він постачав дівчат-підлітків для сексуальних утіх відомим і впливовим друзям.

До суду Епштейн не дожив. Його знайшли мертвим у в'язничній камері. Охорона чомусь пропустила обхід його кімнати, а записи з камер спостереження загадково зникли. Причиною смерті назвали суїцид. А скандальна справа про його злочини сфокусувалася на пособниці - колишній близькій подрузі.

Гіслейн Максвелл - дочка нині покійного британського медіамагната Роберта Максвелла. Отримала бездоганну освіту і мала цілком забезпечене життя. Після смерті батька переїхала до США, де й познайомилася з Епшейном. Вони були разом приблизно 10 років, а після розриву підтримували теплі стосунки. І не лише інтимні, а й бізнесові.

За словами звинувачення, Максвелл упродовж 20 років підшукувала для Епштейна та його клієнтів молодих дівчат і схиляла до інтиму за гроші. У суді розглядали свідчення чотирьох жертв, які неповнолітніми побували у квартирах та маєтках Епштейна та його подружки.

Свідчення дали численні очевидці, зокрема прислуга з будинків, яка вивела на світ чимало брудних подробиць про життя пари. Присяжні визнали Максвелл винною за п'ятьма із шести пунктів звинувачення. Зокрема, в сексуальній експлуатації неповнолітніх. Жінці загрожує до вісімдесяти років ув'язнення, тобто фактично - довічне. Сама підозрювана провини не визнає, стверджує, що їй перепало за гріхи покійного Епштейна.

Боббі Стернхейм, адвокат Гіслейн Максвелл:

Ми твердо переконані в невинуватості Гіслейн. Вердикт нас засмутив, і ми вже працюємо над апеляцією. Упевнена - вирок скасують.

За гучною справою з особливим інтересом стежать у Великій Британії. Син королеви принц Ендрю був другом Джейффрі Епштейна і розважався на його з Максвелл вечірках. На одному з фото тих часів принц обіймає ще неповнолітню Вірджинію Робертс. Тепер ця жінка стверджує, що кілька разів побувала в ліжку з принцом. І подала проти нього цивільний позов. Його розглядатимуть у січні в Нью-Йорку.