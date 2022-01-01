Украинский футболист Виталий Миколенко официально покинул ФК "Динамо" и перешел в английский "Эвертон". В киевском клубе ему пожелали успехов в дальнейшей карьере. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Динамо".

Спасибо за все и желаем успехов в дальнейшей карьере в английской премьер-лиге.

Как ранее сообщали, Роналду в раздевалке после матча Лиги чемпионов устроил скандал с футболистами.

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