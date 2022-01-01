Защитник "Динамо" официально перешел в "Эвертон" [ Редактировать ]
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Украинский футболист Виталий Миколенко официально покинул ФК "Динамо" и перешел в английский "Эвертон". В киевском клубе ему пожелали успехов в дальнейшей карьере. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Динамо".
Спасибо за все и желаем успехов в дальнейшей карьере в английской премьер-лиге.
Как ранее сообщали, Роналду в раздевалке после матча Лиги чемпионов устроил скандал с футболистами.
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