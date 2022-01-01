Понад 5 тисяч нових випадків коронавірусу зафіксували за передноворічну добу [ Редактировать ]
Та напевно, найпопулярнішим новорічним побажанням вже другий рік поспіль є здоров'я. Адже коронавірус поки що не відступає. І ковідна статистика така: понад п'ять тисяч нових випадків виявили в Україні за передноворічну добу.
На тисячу більше тих, хто поборов недугу. Померли - 190 людей. Найбільше хворих виявили у столиці, Київській та Львівській областях. Вакцинувалися за добу понад п'ятдесят тисяч українців. Загалом щепилися проти ковіду майже 28 з половиною мільйонів людей.
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Найбільше - у США. Там напередодні виявили півмільйона нових хворих.
134 людини померли від ускладнень.
Чотири з половиною тисячі одужали. Це ковідна статистика за минулу добу в Україні.
Щодо ковідної статистики - маємо майже три тисячі нових інфікувань.
Через сплеск захворюваності медичні системи країн можуть опинитися на межі.
У ЄС сподіваються, що поява цієї вакцини переконає зробити щеплення навіть противників імунізації. Принаймні тих, які бояться препаратів на основі нових технологій. Вакцина від Novavax - білковий препарат, розроблений за традиційною методикою.