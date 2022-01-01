Та напевно, найпопулярнішим новорічним побажанням вже другий рік поспіль є здоров'я. Адже коронавірус поки що не відступає. І ковідна статистика така: понад п'ять тисяч нових випадків виявили в Україні за передноворічну добу.

На тисячу більше тих, хто поборов недугу. Померли - 190 людей. Найбільше хворих виявили у столиці, Київській та Львівській областях. Вакцинувалися за добу понад п'ятдесят тисяч українців. Загалом щепилися проти ковіду майже 28 з половиною мільйонів людей.