Секретний авіаборт із Нурсултана приземлився в Дубаї [ Редактировать ]
Водночас секретний авіаборт із Нурсултана сьогодні ввечері приземлився в Дубаї. За даними журналістів "Інсайдера", лайнер може належати Нацгвардії Казахстану. Найімовірніше, на його борту міг перебувати й сам колишній президент Нурсултан Назарбаєв. Бо в Еміратах розташована нерухомість його родини. Власні резиденції в Дубаї мають онук та зять Назарбаєва.
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