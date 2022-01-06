Ми - відмовляємось поставляти вам послугу, контракт розірвано. Такі "листи щастя" від постачальників тепла та світла почали отримувати сотні тисяч німців. Ба більше - компанії почали банкротувати. І люди бояться, що залишаться без газу та без електроенергії.

Чому на ринку виникла така ситуація? Скільки зараз коштує комірне в Німеччині і на скільки воно здорожчало? Тетяна Логунова про все докладно.

Контракт розірвано! Такі "листи щастя" від постачальників світла та тепла нині отримують сотні тисяч німецьких родин. Чому компанії відмовляються надавати послуги? І наскільки подорожчала комуналка в Німеччині через різкий ріст ціна на газ та електроенергію? Тетяна Логунова розкаже.

Хедіб Дюнар працює експертом з енергетичних питань у Центрі захисту прав споживачів Берліна. Зазвичай вона радить клієнтам, як зекономити на комірному. Утім, уже кілька тижнів до пані Дюнар звертаються з геть іншим запитанням - що робити, аби не залишитися без світла і тепла? Через те, що постачальник газу чи електроенергії раптово повідомив про розірвання контракту.

Хедіб Дінар, експертка з енергетичних питань Центру захисту прав споживачів Берліна:

Якщо споживач отримує таке повідомлення, ми радимо одразу зв'язатися з оператором локальної мережі та запитати, хто відповідає за постачання газу чи електроенергії. Як правило, із цією компанією одразу можна укласти тимчасовий контракт.

Така угода діє три місяці. Цього часу достатньо, щоб споживач порівняв усі ціни й тарифи і знайшов нового постачальника. Експерти рекомендують обирати солідні компанії. Щоб через кілька місяців знову не залишитися без світла та тепла.

Тім Келер, голова спілки "Майбутнє газу":

Наразі важливо уважно придивитися до потенційного постачальника. Передусім якщо це стосується газу. Віддавайте перевагу фірмам, які давно працюють на ринку і диверсифікували свої закупівлі. Ці компанії краще підготовлені до нинішньої ситуації й здатні пережити коливання цін.

Контракти компанії розривають через різке зростання цін на енергоносії. І пропонують укласти нові угоди, де тарифи вже в рази більші. А деякі фірми взагалі назавжди прощаються з клієнтами. Тільки за останні тижні про банкрутство заявили одразу кілька невеликих регіональних постачальників газу та тепла.

У перші дні січня тарифи на енергоносії підняли більшість німецьких постачальників. Газ подорожчав у середньому на 20-30 відсотків, електроенергія - на 10-15. Це означає, що кожна німецька родина, яка користується цими видами енергії, цьогоріч заплатить за комунальні послуги десь на 500-600 євро більше.

Водночас ціна на газ на європейських біржах трохи стабілізувалася. Нині за тисячу кубів правлять понад тисячу доларів. Це удвічі менше за рекордну позначку, зафіксовану на торгах наприкінці грудня. Тоді вартість тисячі кубів перевищила дві тисячі доларів.