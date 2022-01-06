Рік за ґратами за фальшивий тест на коронавірус. У Брюссельському аеропорту за останні кілька місяців виявили понад 800 людей з підробленими ковід-тестами. Більшість із них сплатила штраф 750 євро. Ще 160 порушників - притягли до суду. І напередодні бельгійська Феміда винесла рішення щодо перших 16 пасажирів із фальшивками. Одинадцять з них отримали по пів року в'язниці та штраф у півтори тисячі євро, кількох засудили - умовно. А один підсудний, який намагався потрапити до літака не лише з "липовим" тестом, а ще й хворим на Ковід, - рік сидітиме за ґратами.