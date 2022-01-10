Від початку пандемії від коронавірусу померли 97 тисяч українців.

В Україні за добу майже дві тисячі нових випадків захворювання на Ковід. Ушпиталили понад тисячу інфікованих, одужали - три з половиною тисячі пацієнтів.

86 - не змогли здолати недуги. Загалом, від початку пандемії від коронавірусу померли 97 тисяч українців. А за період проведення вакцинальної кампанії щеплення зробили майже 14 мільйонів громадян. Понад 20 тисяч уже отримали бустерну дозу.