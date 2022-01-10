20 тисяч громадян отримали бустерну дозу [ Редактировать ]
В Україні за добу майже дві тисячі нових випадків захворювання на Ковід. Ушпиталили понад тисячу інфікованих, одужали - три з половиною тисячі пацієнтів.
86 - не змогли здолати недуги. Загалом, від початку пандемії від коронавірусу померли 97 тисяч українців. А за період проведення вакцинальної кампанії щеплення зробили майже 14 мільйонів громадян. Понад 20 тисяч уже отримали бустерну дозу.
по теме
Це гібрид штамів "Дельта" та "Омікрону", кажуть тамтешні науковці.
В країні взагалі заборонено промовляти це слово. Коронавірус, за даними іноземних ЗМІ, лікарі замінюють на "пневмонію".
Третя доза вакцини "Астразенеки" ефективніша проти "Омікрону", аніж перші дві. Про це після досліджень заявили в компанії. У випробуваннях взяли участь понад сорок пацієнтів.
Найбільше нових інфікувань у Києві, Запорізькій та Волинській областях.
На думку представника організації з питань Ковіду Давида Набарро, складна ситуація триватиме щонайменше ще три місяці, треба бути готовими до кількох нових хвиль захворювання.