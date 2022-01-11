Жизнь в одиночестве или частые расставания со второй половинкой провоцируют воспаления у мужчин. К такому выводу пришли ученые из Копенгагенского университета, результаты исследования которых опубликованы в Journal of Epidemiology & Community Health.

Исследователи хотели выяснить, какое влияние на иммунную систему может оказать накопленное количество разрывов партнерских отношений или годы, прожитые в одиночестве.

Специалисты проанализировали данные Копенгагенского биобанка старения и среднего возраста, в котором накоплена информация о 9447 людях, переживших разрыв семейных отношений и долго живших в одиночестве. Средний возраст участников исследования - 54,4 года.

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Ученые включили в анализ другие потенциально влияющие факторы, такие как возраст, уровень образования, уровень благосостояния, принимаемые препараты и личностные качества. В качестве маркеров воспаления использовали противовоспалительный цитокин интерлейкин-6 и С-реактивный белок.

Анализ данных показал, что самые высокие уровни воспалительных маркеров были у мужчин, которые пережили наибольшее число разрывов отношений. У них уровень воспалительных маркеров был повышен на 17% по сравнению с контрольной группой.

У тех мужчин, кто жил в одиночестве более 6 лет, уровень этих маркеров был повышен на 17%. Примечательно, что в группе риска оказались одинокие мужчины с высоким уровнем образования. У женщин подобных закономерностей не выявлено.

Повышенный уровень воспаления связан с более слабой иммунной функцией (измерялось как титры антител к двум вирусам герпеса), что приводит к более высокой смертности.

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