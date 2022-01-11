Ученые выяснили, как одиночество влияет на мужское здоровье [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Жизнь в одиночестве или частые расставания со второй половинкой провоцируют воспаления у мужчин. К такому выводу пришли ученые из Копенгагенского университета, результаты исследования которых опубликованы в Journal of Epidemiology & Community Health.
Исследователи хотели выяснить, какое влияние на иммунную систему может оказать накопленное количество разрывов партнерских отношений или годы, прожитые в одиночестве.
Специалисты проанализировали данные Копенгагенского биобанка старения и среднего возраста, в котором накоплена информация о 9447 людях, переживших разрыв семейных отношений и долго живших в одиночестве. Средний возраст участников исследования - 54,4 года.
Ученые включили в анализ другие потенциально влияющие факторы, такие как возраст, уровень образования, уровень благосостояния, принимаемые препараты и личностные качества. В качестве маркеров воспаления использовали противовоспалительный цитокин интерлейкин-6 и С-реактивный белок.
Анализ данных показал, что самые высокие уровни воспалительных маркеров были у мужчин, которые пережили наибольшее число разрывов отношений. У них уровень воспалительных маркеров был повышен на 17% по сравнению с контрольной группой.
У тех мужчин, кто жил в одиночестве более 6 лет, уровень этих маркеров был повышен на 17%. Примечательно, что в группе риска оказались одинокие мужчины с высоким уровнем образования. У женщин подобных закономерностей не выявлено.
Повышенный уровень воспаления связан с более слабой иммунной функцией (измерялось как титры антител к двум вирусам герпеса), что приводит к более высокой смертности.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что одиночество и социальная изоляция представляют большую угрозу для человека, чем ожирение.
по теме
В ряде случаев расторжение брака не лишает человека права на содержание со стороны бывшего мужа или жены. Это обусловлено рядом действующих нормативных актов, разъясняет пресс-служба Министерства юстиции.
Согласно Международной базы данных о долголетии, риск смерти стремительно возрастает с 50 лет, замедляется в 80 и даже может выправиться к 110 годам
Здоровье, как известно, нужно беречь смолоду, но это не значит, что, будучи уже в зрелом возрасте, о состоянии своего организма можно не думать
Устройство принадлежит компании Synchron
Попри рекордну статистику інфікувань, кількість летальних випадків у світі істотно знизилася. Це, на думку вчених, свідчить про адаптацію коронавірусу в суспільстві.