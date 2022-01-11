Штамм коронавируса "Омикрон" еще рано рассматривать как грипп. Такое заявление сделали во Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает Reuters.

Коронавирус может стать эндемичным, но не в 2022 году.

Старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе Кэтрин Смоллвуд заявила, что эндемичность требует стабильной и предсказуемой передачи коронавируса.

У нас все еще огромное количество неопределенности и вирус, который развивается довольно быстро, создавая новые проблемы. Мы, конечно, еще не достигли того уровня, когда можно было бы назвать его эндемичным. Возможно, со временем он станет эндемичным, но на данном этапе трудно сказать, что это произойдет к 2022 году.

Читайте также, новый штамм "Омикрон" - это предупреждение о том, как в дальнейшем будет развиваться пандемия коронавируса. Стремительное распространение штамма "Омикрон" показывает, что коронавирус со временем станет эндемичным, как грипп.

Кроме того, Штамм "Омикрон" может быть более заразным, но менее опасным штаммом коронавируса. Он не повреждает легкие людей так сильно, как "Дельта" и предыдущие варианты коронавируса, мыши меньше теряют вес, имеют более низкие вирусные нагрузки и испытывают менее тяжелую пневмонию.

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