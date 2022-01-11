В Министерстве здравоохранения ответили, будут ли в Украине ужесточать карантин из-за нового штамма коронавируса "Омикрон".

Главный санврач Игорь Кузин заявил, что сейчас таких планов у власти нет, однако не исключит введения более жесткого карантина в стране.

"Сейчас мы используем модель адаптивного карантина с ежедневной оценкой эпидемической ситуации на уровне каждой области. В ближайшее время не планируем ужесточать карантинные ограничения, учитывая текущую эпидситуацию и прогнозы распространения коронавирусной болезни, в частности нового штамма "Омикрон", - рассказал он.

Отметим, главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич заявил, что в Украине начинается новая, четвертая волна коронавируса, а высокие показатели заражений ожидаются уже через две недели.

Читайте также, эксперты заявили о том, что в мире будут появляться все новые и новые штаммы коронавируса, которые будут вытеснять своих "собратьев". "Омикрон" - предвестник того, что вирус будет переходить в легкую стадию.

Кроме того, медики назвали 8 первых симптомов штамма коронасирусной инфекции "Омикрон", которые проявляются на ранних стадиях заболевания. Признаки нового штамма возникают в организме примерно на второй день.

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