Кількість ковід-заражень в Україні зростає [ Редактировать ]
Україну накриває нова хвиля пандемії. Кількість ковід-заражень зростає. Попередньої доби зафіксували понад сім тисяч інфікувань. Майже тисячу 900 хворих ушпиталили. 193 людини померли. Одужали вісім тисяч українців.
по теме
Майже п'ять із половиною тисяч нових Ковід-заражень зафіксовані минулої доби в Україні. 219 - померли.
96 тисяч - імунізувалися. Кількість вакцинованих в Україні перевалила за 14 тисяч громадян. Дві дози щеплення нині мають 48 відсотків дорослих українців.
Загалом, від початку пандемії, від коронавірусу померли 97 тисяч українців. А за період проведення вакцинальної кампанії - щеплення зробили майже 14 мільйонів громадян.
Загалом, від початку пандемії, від коронавірусу померли 97 тисяч українців. А за період проведення вакцинальної кампанії - щеплення зробили майже 14 мільйонів громадян.
Це гібрид штаму "Дельта" та "Омікрону" - кажуть тамтешні науковці. Новий різновид Ковіду вже ідентифікували у 25 хворих.