Медики, комунальники, працівники самоврядування повинні вакцинуватись - МОЗ [ Редактировать ]
Нема щеплення - сиди вдома. МОЗ розширив перелік професій, які підлягають обов'язковій вакцинації проти Ковіду. Так, із 31 січня всі працівники місцевого самоврядування, медики та комунальники - мають вколоти хоча б одну дозу. Інакше їх не пускатимуть на роботу. Виняток зроблять лише для тих, хто має протипоказання. Нагадаю, нині вакцинація обов'язкова для освітян, держ-чиновників, соціальних працівників і залізничників.
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З 31 січня всі працівники місцевого самоврядування, медики та комунальники - мають вколоти хоча б одну дозу. Інакше їх не пускатимуть на роботу.
І "помолодшати" свідоцтва можуть уже цього тижня. У МОЗі таке майбутнє нововведення називають звичайною європейською практикою.