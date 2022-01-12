Нема щеплення - сиди вдома. МОЗ розширив перелік професій, які підлягають обов'язковій вакцинації проти Ковіду. Так, із 31 січня всі працівники місцевого самоврядування, медики та комунальники - мають вколоти хоча б одну дозу. Інакше їх не пускатимуть на роботу. Виняток зроблять лише для тих, хто має протипоказання. Нагадаю, нині вакцинація обов'язкова для освітян, держ-чиновників, соціальних працівників і залізничників.