Ан-225 вже на шляху до китайського аеропорту Тянь-цзінь.

Українська "Мрія" - знову в небі! Наш Ан-225 вже попрямував із Польщі до Китаю.

Нагадаю, найбільший у світі транспортний авіаборт українського виробництва пошкодив шасі під час приземлення у польському аеропорту два дні тому.

Туди одразу вирушили фахівці з заводу "Антонова" для усунення пошкоджень. У підсумку - все відремонтували. Ан-225 вже на шляху до китайського аеропорту Тянь-цзінь.