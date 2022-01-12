Українська "Мрія" знову злетіла в небо [ Редактировать ]
Українська "Мрія" - знову в небі! Наш Ан-225 вже попрямував із Польщі до Китаю.
Нагадаю, найбільший у світі транспортний авіаборт українського виробництва пошкодив шасі під час приземлення у польському аеропорту два дні тому.
Туди одразу вирушили фахівці з заводу "Антонова" для усунення пошкоджень. У підсумку - все відремонтували. Ан-225 вже на шляху до китайського аеропорту Тянь-цзінь.
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