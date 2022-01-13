У МОЗ повідомили про чергову хвилю заражень, пік якої прогнозують на лютий.

На три тисячі більше. Кількість нових хворих на Ковід сягнула понад десять тисяч за добу. У МОЗ повідомили про чергову хвилю заражень, пік якої прогнозують на лютий.

І оновили відомості про штам "Омікрон". Наразі відомо, що він частіше вражає молодих людей. Є майже втричі заразнішим, ніж "Дельта". І до того ж, у нього менший інкубаційний період - у середньому 3 дні.