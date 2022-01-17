Нові французькі вертольоти патрулюють український кордон [ Редактировать ]
Нові французькі вертольоти вже патрулюють український кордон. Легкі багато-цільові гелікоптери типу Ейч-125 обладнані потужними відеокамерами, зокрема й тепло-візійними.
Прикордонники вже вилітали для перевірки українсько-білоруської ділянки держ-межі. Нагадаю, п'ять машин прибули в Україну наприкінці минулого року.
Загалом, у рамках створення Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні, Державна прикордонна служба отримає 24 нові французські вертольоти.
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