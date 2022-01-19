В Туреччині стався масштабний вибух на нафтопроводі [ Редактировать ]
Потужний вибух на нафтопроводі Кіркук-Джейхан стався у Туреччині. Там одразу спалахнула пожежа. Турецькому оператору довелося зупинити прокачування нафти.
Усе трапилося у провінції Кахраманмараш. Автотрасу, що розташована поруч, перекрили. У район направили велику кількість пожежників і машин швидкої допомоги.
Інформації про жертв та постраждалих наразі немає. Причина вибуху теж невідома.
по теме
Рвонуло в помешканні на третьому поверсі.
Усе сталося напередодні ввечері, у триповерховому житловому будинку.
Правоохоронці починають евакуацію. Результат - теж незмінний: вибухівку не знаходять. Власне, як і "мінерів". У Черкасах уже вдруге зривають уроки в усіх школах.
Під приціл потрапили школи та торгово-розважальні центри у Черкасах, Миколаєві, Кропивницькому, Кривому Розі, Хмельницькому та Львові.
За словами місцевих чиновників, вибух могло спричинити незаконне під'єднання до паливної труби. Наразі там сильна пожежа, яку поки що загасити не вдається.