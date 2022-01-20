Прикарпаття у помаранчевій зоні: ситуація з поширенням Covid-19 стрімко погіршується [ Редактировать ]
Прикарпаття, де минулої доби зафіксували 2 тисячі 777 випадків ковіду, нині у помаранчевій зоні. І кількість госпіталізацій там стрімко зростає.
Чому в області одні з найвищих показників захворюваності - дізнавалася Жанна Дутчак.
Ситуація з поширенням Covid-19 на Прикарпатті стрімко погіршується. Кількість хворих більшає, а місць у лікарнях - меншає. По всій області. В Івано-Франківській міській клінічній лікарні - за неповний тиждень ушпиталили вже пів сотні нових пацієнтів.
Ярослав Кобиляк, заступник директора Івано-Франківської міської клінічної лікарні №1:
Ще є проблема, що на жаль і співробітники хворіють. Вже думаю кого залучити… Медсестри, санітарочки, лікарі... Вже виявляються у них позитивні ПЛР.
Загалом по області найближчими днями мають додатково розгорнути чотири сотні ліжкомісць. Та збільшити об'єми резервних запасів кисню. Бо прогнози - кажуть фахівці - зовсім не оптимістичні. Обласна вірусологічна лабораторія - працює майже цілодобово. Напередодні сюди надійшло понад чотири тисячі зразків на аналіз. І кожен другий - виявився позитивним.
Майже тисяча шістсот нових випадків за минулу добу - це найбільше серед усіх областей в Україні. Виною всьому - святкування.
Руслан Савчук, головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області:
Все результат нашого спільного ігнорування тих заходів, які ми рекомендуємо. Це є результати святкувань, тих рекордів встановлення коляди. Неприпустимо напевно робити такі масові заходи на чотири-п'ять тисяч людей одночасно в одному місці.
А святкували прикарпатці й справді гучно та масштабно, без дотримання соціальної дистанції чи протиепідемічних норм. Дев'яте січня - село Підгір'я. Майже п'ять тисяч людей зібралися разом для встановлення рекорду - наймасовішого виконання колядки.
Жанна Дутчак, кореспондентка:
Попри зростаючу статистику захворюваності на Ковід, прикарпатці й далі продовжують святкувати. Ми біля річки Бистриця. І тут ніде яблуку впасти. Люди пірнають у воду, веселяться... І влаштовують просто на березі застілля.
Прикарпаття із цього тижня - в "помаранчевій" зоні. Та санітарний лікар області вважає, що найближчим часом Івано-Франківщина цілком може й "почервоніти".
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З них більшість - майже 4 мільйони - бустерні дози.
Йдеться про працівників, які мають легкі симптоми або позитивний тест без ознак недуги.
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На самому початку пандемії, пам'ятаєте, діагноз "ковід" означав ледь не вирок: усі були розгублені, ніхто не знав, як його лікувати; не було ні медичних протоколів, ні дієвих препаратів. І от зараз науковці переконують: із цим покінчено.