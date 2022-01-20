Прикарпаття, де минулої доби зафіксували 2 тисячі 777 випадків ковіду, нині у помаранчевій зоні. І кількість госпіталізацій там стрімко зростає.

Чому в області одні з найвищих показників захворюваності - дізнавалася Жанна Дутчак.

Ситуація з поширенням Covid-19 на Прикарпатті стрімко погіршується. Кількість хворих більшає, а місць у лікарнях - меншає. По всій області. В Івано-Франківській міській клінічній лікарні - за неповний тиждень ушпиталили вже пів сотні нових пацієнтів.

Ярослав Кобиляк, заступник директора Івано-Франківської міської клінічної лікарні №1:

Ще є проблема, що на жаль і співробітники хворіють. Вже думаю кого залучити… Медсестри, санітарочки, лікарі... Вже виявляються у них позитивні ПЛР.

Загалом по області найближчими днями мають додатково розгорнути чотири сотні ліжкомісць. Та збільшити об'єми резервних запасів кисню. Бо прогнози - кажуть фахівці - зовсім не оптимістичні. Обласна вірусологічна лабораторія - працює майже цілодобово. Напередодні сюди надійшло понад чотири тисячі зразків на аналіз. І кожен другий - виявився позитивним.

Майже тисяча шістсот нових випадків за минулу добу - це найбільше серед усіх областей в Україні. Виною всьому - святкування.

Руслан Савчук, головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області:

Все результат нашого спільного ігнорування тих заходів, які ми рекомендуємо. Це є результати святкувань, тих рекордів встановлення коляди. Неприпустимо напевно робити такі масові заходи на чотири-п'ять тисяч людей одночасно в одному місці.

А святкували прикарпатці й справді гучно та масштабно, без дотримання соціальної дистанції чи протиепідемічних норм. Дев'яте січня - село Підгір'я. Майже п'ять тисяч людей зібралися разом для встановлення рекорду - наймасовішого виконання колядки.

Жанна Дутчак, кореспондентка:

Попри зростаючу статистику захворюваності на Ковід, прикарпатці й далі продовжують святкувати. Ми біля річки Бистриця. І тут ніде яблуку впасти. Люди пірнають у воду, веселяться... І влаштовують просто на березі застілля.

Прикарпаття із цього тижня - в "помаранчевій" зоні. Та санітарний лікар області вважає, що найближчим часом Івано-Франківщина цілком може й "почервоніти".