Дев'ятимісячна дитина захворіла на Ковід у Львові [ Редактировать ]
Кількість дітей, хворих на ковід, різко збільшилась у Львові. Наймолодшому пацієнту - лише три тижні. У місті додатково відкрили ще один дитячий медичний заклад. Чому вірус вражає саме малолітніх? - Питала Христина Гашенко.
Львівська лікарня "Охматдит". Зараз тут 75 маленьких пацієнтів. Частина з них - у тяжкому стані. У більшості - однакові симптоми: тривала висока температура і нежить.
Олександра Бурда, директорка Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "Охматдит":
У нас іде швидше поступлення, швидший оборот пацієнтів. Раніше пацієнти могли довше лежати. А тепер так виходить, якщо вони стабілізовані, три дні їх стан стабілізований і додому. Попередній спалах все одно такої кількості не було, максимально було 50, в жовтні.
На допомогу медикам "Охматдиту" в місті відкрили ковідне відділення ще й у міській дитячій лікарні. Це додаткова сотня місць для ковідних пацієнтів. Лише за минулу добу сюди привезли 15 дітей.
Тетяна Маланчук, лікар-педіатр першого територіального медичного об'єднання м. Львів:
Усі дітки середньої важкості, кисню ніхто не потребує. В основному це є діти від семи місяців до 14 років.
Серед хворих - і дев'ятимісячний Владислав. Малюка в лікарню привезли з високою температурою.
Анна, мама Владислава:
Напередодні вночі у нього піднялася температура 39,4 і дуже тяжко збивалася і дуже тяжко дихав. Бо була висока температура.
Уперше за час пандемії сьогодні до шкіл львівської ОТГ не прийшло 27 тисяч дітей - а це, до слова, третина всіх учнів. З них 10 тисяч - хворі. Тож частина середніх і старших класів перейшли на дистанційку.
Роман Герасим, директор школи №48:
Є багато дітей які мають симптоми нежить, температура, головний біль, але на жаль поки що немає ще результатів, тобто очікуємо.
Галина Бояківська, учителька математики:
Робота може виявитися марною, якщо кількість дітей може бути не достатньою на уроці. Тому у нас була ініціатива створити таку гуглівську таблицю де вся інформація оперативно вчителями заноситься в неї після проведення уроків.
Діти не одягають масок, а ще їх не вакцинують - це найважливіші причини того, чому зараз активно хворіє малеча, - пояснюють медики.
Олександра Бурда, директорка Львівської обласної клінічної лікарні "Охматдит":
Вакцинація своє зробила, вона частину людей захистила і багато людей навіть можуть мати інфекцію, але вони відносно себе почувають задовільно і фактично не вимагають госпіталізації, а діти не вакциновані.
Тож із понеділка у Львові 5-11 класи на два тижні переходять на дистанційне навчання.
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Лише за останні дні в обласній лікарні "Охматдит" кількість неповнолітніх із вірусом збільшилася вдвічі. Наймолодшому пацієнтові - лише три тижні.
В "Охматдете" количество инфицированных COVID-19 детей возросло
Відсьогодні побільшало також "помаранчевих" зон. До семи регіонів додалася - Чернігівська область. Зросли й показники захворюваності на Ковід.
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