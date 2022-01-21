Кількість дітей, хворих на ковід, різко збільшилась у Львові. Наймолодшому пацієнту - лише три тижні. У місті додатково відкрили ще один дитячий медичний заклад. Чому вірус вражає саме малолітніх? - Питала Христина Гашенко.

Львівська лікарня "Охматдит". Зараз тут 75 маленьких пацієнтів. Частина з них - у тяжкому стані. У більшості - однакові симптоми: тривала висока температура і нежить.

Олександра Бурда, директорка Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "Охматдит":

У нас іде швидше поступлення, швидший оборот пацієнтів. Раніше пацієнти могли довше лежати. А тепер так виходить, якщо вони стабілізовані, три дні їх стан стабілізований і додому. Попередній спалах все одно такої кількості не було, максимально було 50, в жовтні.

На допомогу медикам "Охматдиту" в місті відкрили ковідне відділення ще й у міській дитячій лікарні. Це додаткова сотня місць для ковідних пацієнтів. Лише за минулу добу сюди привезли 15 дітей.

Тетяна Маланчук, лікар-педіатр першого територіального медичного об'єднання м. Львів:

Усі дітки середньої важкості, кисню ніхто не потребує. В основному це є діти від семи місяців до 14 років.

Серед хворих - і дев'ятимісячний Владислав. Малюка в лікарню привезли з високою температурою.

Анна, мама Владислава:

Напередодні вночі у нього піднялася температура 39,4 і дуже тяжко збивалася і дуже тяжко дихав. Бо була висока температура.

Уперше за час пандемії сьогодні до шкіл львівської ОТГ не прийшло 27 тисяч дітей - а це, до слова, третина всіх учнів. З них 10 тисяч - хворі. Тож частина середніх і старших класів перейшли на дистанційку.

Роман Герасим, директор школи №48:

Є багато дітей які мають симптоми нежить, температура, головний біль, але на жаль поки що немає ще результатів, тобто очікуємо.

Галина Бояківська, учителька математики:

Робота може виявитися марною, якщо кількість дітей може бути не достатньою на уроці. Тому у нас була ініціатива створити таку гуглівську таблицю де вся інформація оперативно вчителями заноситься в неї після проведення уроків.

Діти не одягають масок, а ще їх не вакцинують - це найважливіші причини того, чому зараз активно хворіє малеча, - пояснюють медики.

Олександра Бурда, директорка Львівської обласної клінічної лікарні "Охматдит":

Вакцинація своє зробила, вона частину людей захистила і багато людей навіть можуть мати інфекцію, але вони відносно себе почувають задовільно і фактично не вимагають госпіталізації, а діти не вакциновані.

Тож із понеділка у Львові 5-11 класи на два тижні переходять на дистанційне навчання.