Школи по всій Україні поступово переходять на дистанційне навчання.

Штам "Омікрон" охоплює Україну. Його виявили вже в 17 регіонах. Відсьогодні на карантинній мапі з'явилася червона пляма. У зоні найсуворіших обмежень опинилася Івано-Франківщина.

Відзавтра до неї може доєднатися і Рівненська область. Побільшало і помаранчевих зон - таких на сьогодні 10. Через зростання рівня захворюваності школи по всій Україні поступово переходять на дистанційне навчання.

А ковідна статистика за минулу добу така - 13 тисяч нових випадків, ушестеро менше людей одужали. 67 - померли.