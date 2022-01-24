Івано-Франківщина опинилася в "червоній зоні" [ Редактировать ]
Штам "Омікрон" охоплює Україну. Його виявили вже в 17 регіонах. Відсьогодні на карантинній мапі з'явилася червона пляма. У зоні найсуворіших обмежень опинилася Івано-Франківщина.
Відзавтра до неї може доєднатися і Рівненська область. Побільшало і помаранчевих зон - таких на сьогодні 10. Через зростання рівня захворюваності школи по всій Україні поступово переходять на дистанційне навчання.
А ковідна статистика за минулу добу така - 13 тисяч нових випадків, ушестеро менше людей одужали. 67 - померли.
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