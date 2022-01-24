І один із найвищих показників захворюваності - у Чернівецькій області. Понад 800 нових випадків. І черги до лабораторій на ПЛР-тест збільшуються щодня. Медики кажуть - у регіоні гуляють одразу два штами - "Омікрон" і "Дельта".

Чи готові лікарні до можливої навали пацієнтів - розкаже Ольга Лучек.

Ольга Лучек, кореспондентка:

До чернівецьких лабораторій кількаметрові черги на ПЛР-тести. З кашлем і високою температурою тут доводиться мерзнути довго. Загалом ситуація із захворюваністю складна, із сигнальної помаранчевої Буковина впевнено рухається до червоної зони.

Оксана торік уже перехворіла на Ковід. Сподівалася, цього разу він її омине, бо ж вакцинована. Та на жаль...

Оксана, жителька Чернівців:

Дуже сильно боліла голова, ніс дуже забитий, прям не передати, слабість сильна, температура мала, бо я вакцинувалася.

За перших симптомів хвороби більшість одразу звертається до лікаря та робить ПЛР-тести. Навіть якщо доводиться вистояти чималу чергу.

Валентина, жителька Чернівців:

Син зайняв чергу мені і я стою подальше, ви бачите, ні з ким не контактую, не стою біля людей.

Степан, житель Чернівців:

Появився нежить, якісь симптоми, краще здати тест, щоб бути впевненим, тим більше, зараз така хвиля наростає кожен день.

Хворих більшає - це констатують і медики. Проте, кажуть, під час цієї хвилі перебіг хвороби - легший. Наприклад, пацієнти, котрі лікуються стаціонарно, рідше потребують додаткового кисню - порівняно з попередніми хвилями.

Ольга Кобевко, лікар-інфекціоніст:

Зараз ситуація не дуже втішна, ми бачимо, що це лише такий старт розгону. В дійсності, більше інфікованих. Єдине, що поки радує, що в нас є багато вакцинованих людей в області, в них перебіг набагато легший, поки що навіть ті, які в стаціонарі, порівняно з осінньою хвилею ми спостерігаємо більш менш, але легший перебіг самого захворювання.

На території Чернівецької області нині фіксують штами "Дельта" та "Омікрон".

Олег Чорний, директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації:

Ми відправляли 30 зразків вибіркових у Київ на спеціальні дослідження, то 16 зразків Омікрону, і 16 зразків Дельти. На території Чернівецької області працює 21 госпітальна база, з цих 21, 2 які надають допомогу дитячому населенню, тому що ми знаємо, що саме штам Омікрону досить часто вражає саме дитяче населення. Завантаження госпітальних баз складає 47 відсотків, завантаження реанімаційних відділень складає 56 відсотків.

Поки що Буковина - у помаранчевій зоні епіднебезпеки. Утім, якщо кілька днів поспіль кількість хворих та госпіталізованих так само зростатиме, регіон цілком може опинитися в червоній.