В Україні погіршується ситуація з коронавірусом [ Редактировать ]
Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується.
Минулої доби медики зафіксували понад 19 тисяч нових інфікувань. Півтори тисячі хворих ушпиталили. 161 людина померла. Майже 5 тисяч 900 - одужали.
І, як повідомили в уряді, із четверга "почервоніє" Рівненщина. Наразі в найсуворішій зоні карантину лише один регіон - Івано-Франківська область.
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Найбільше інфікованих - у Львівській, Сумській, Харківській і Хмельницькій областях.
Найбільше інфікованих - у Львівській, Сумській, Харківській і Хмельницькій областях. А Івано-Франківщина взагалі перейшла до "червоної" зони епіднебезпеки. Повністю вакцинованих в Україні - 14 мільйонів 466 тисяч людей.
В Україні минулої доби зафіксували понад п'ятнадцять тисяч нових Ковід-заражень. Померли - 86 людей, дві тисячі 30 пацієнтів одужали. Найбільше інфікованих - у Львівській, Івано-Франківській, Сумській областях.
150 пацієнтів померли, одужали - майже чотири з половиною тисячі людей. І знову найбільша кількість інфікувань в Івано-Франківській області - близько двох тисяч.
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