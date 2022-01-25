Понад 19 тисяч нових хворих і перефарбування України. Ситуація з Ковідом погіршується. А надто - в західних областях. Так, уже відзавтра жорсткий локдаун запроваджують на Львівщині. Бо в області такої кількості пацієнтів з підозрою на Ковід лікарі не фіксували від початку пандемії.

Більше подробиць - від нашої львівської кореспондентки Христини Гашенко.

У ковідному відділенні восьмої лікарні Львова 73-річна Марія Лосик. У неї двобічне запалення легень. Через цукровий діабет жінка раніше не вакцинувалась. Каже, медики рекомендували ще трохи пролікуватись.

Марія Лосик, пацієнтка 8 лікарні Першого територіального медичного об'єднання Львова:

Я так дуже береглася. Мене на роботу возили, з роботи привозили, по магазинах дуже не ходила, я просто боялася, як то пережити то все. Хрипи в легенях є. Я маю курс інтенсивної терапії, я хочу сказати, просто дози приймаю, бо я б напевно не вижила.

Зараз у цьому ковід-відділенні майже сотня хворих. 80 відсотків - не вакциновані. Більшість - із супутніми патологіями.

Максим Павлов, медичний директор 8 лікарні Першого територіального медичного об'єднання Львова:

Це серцево-судинні ендокринні патології та інші захворювання. Вони потребують медичного догляду кисневої терапії.

Натомість до сімейних лікарів - довжелезні черги. Кількість інфікованих зросла удвічі порівняно з минулою хвилею. Щоправда, цього разу перебіг хвороби легший, особливо у вакцинованих.

Ірина Цегелик, медичний директор відокремленого підрозділу 4 лікарні Другого територіального медичного об'єднання Львова:

Госпіталізації, йде можливо 8 відсотків, дуже низька госпіталізація. Ці люди, які захворіли на ковід, вони знаходяться на амбулаторному лікуванні під постійним спостереженням лікаря.

Більше хворих - більше ПЛР-тестувань. Уперше від початку епідемії лише в одному державному лабораторному центрі проводять щодня майже 5 тисяч таких досліджень.

Наталія Іванченко, головний епідеміолог Львівщини:

Ми отримали підтвердження, що в нас одночасно циркулюють два штами, як "Дельта" штам коронавірусу, так і штам "Омікрон", те, що він є заразний, легко поширюється у суспільстві.

Разом із дорослими масово хворіють діти. Уперше у двох лікарнях Львова понад півтори сотні малюків. Одна із причин - діти не щеплені. Аби знизити рівень захворюваності, обласна комісія на Львівщині від завтра запроваджує жорсткий карантин. А пацієнти, у яких діагностували Ковід, радять:

Марія Лосик, пацієнтка 8 лікарні Першого територіального медичного об'єднання Львова: