На Львівщині запроваджують жорсткий локдаун: фіксують рекордну кількість пацієнтів [ Редактировать ]
Понад 19 тисяч нових хворих і перефарбування України. Ситуація з Ковідом погіршується. А надто - в західних областях. Так, уже відзавтра жорсткий локдаун запроваджують на Львівщині. Бо в області такої кількості пацієнтів з підозрою на Ковід лікарі не фіксували від початку пандемії.
Більше подробиць - від нашої львівської кореспондентки Христини Гашенко.
У ковідному відділенні восьмої лікарні Львова 73-річна Марія Лосик. У неї двобічне запалення легень. Через цукровий діабет жінка раніше не вакцинувалась. Каже, медики рекомендували ще трохи пролікуватись.
Марія Лосик, пацієнтка 8 лікарні Першого територіального медичного об'єднання Львова:
Я так дуже береглася. Мене на роботу возили, з роботи привозили, по магазинах дуже не ходила, я просто боялася, як то пережити то все. Хрипи в легенях є. Я маю курс інтенсивної терапії, я хочу сказати, просто дози приймаю, бо я б напевно не вижила.
Зараз у цьому ковід-відділенні майже сотня хворих. 80 відсотків - не вакциновані. Більшість - із супутніми патологіями.
Максим Павлов, медичний директор 8 лікарні Першого територіального медичного об'єднання Львова:
Це серцево-судинні ендокринні патології та інші захворювання. Вони потребують медичного догляду кисневої терапії.
Натомість до сімейних лікарів - довжелезні черги. Кількість інфікованих зросла удвічі порівняно з минулою хвилею. Щоправда, цього разу перебіг хвороби легший, особливо у вакцинованих.
Ірина Цегелик, медичний директор відокремленого підрозділу 4 лікарні Другого територіального медичного об'єднання Львова:
Госпіталізації, йде можливо 8 відсотків, дуже низька госпіталізація. Ці люди, які захворіли на ковід, вони знаходяться на амбулаторному лікуванні під постійним спостереженням лікаря.
Більше хворих - більше ПЛР-тестувань. Уперше від початку епідемії лише в одному державному лабораторному центрі проводять щодня майже 5 тисяч таких досліджень.
Наталія Іванченко, головний епідеміолог Львівщини:
Ми отримали підтвердження, що в нас одночасно циркулюють два штами, як "Дельта" штам коронавірусу, так і штам "Омікрон", те, що він є заразний, легко поширюється у суспільстві.
Разом із дорослими масово хворіють діти. Уперше у двох лікарнях Львова понад півтори сотні малюків. Одна із причин - діти не щеплені. Аби знизити рівень захворюваності, обласна комісія на Львівщині від завтра запроваджує жорсткий карантин. А пацієнти, у яких діагностували Ковід, радять:
Марія Лосик, пацієнтка 8 лікарні Першого територіального медичного об'єднання Львова:
Важливо, хто тільки відчуває симптоми, не можна затягувати, треба йти моментально до лікаря і швидко приймати рішення, не чекати.
по теме
150 пацієнтів померли, одужали - майже 4 з половиною тисячі людей.
Кількість хворих більшає, а місць у лікарнях - меншає. По всій області. В Івано-Франківській міській клінічній лікарні - за неповний тиждень ушпиталили вже пів сотні нових пацієнтів.
У ВООЗ зазначили - частка щеплених у різних частинах світу надто відрізняється.
Якщо можна буде щепитися одразу і від сезонного грипу, і від нових штамів коронавірусу, то - за опитуваннями - охочих буде чимало.
З них більшість - майже 4 мільйони - бустерні дози.