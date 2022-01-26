Хуртовини вируватимуть у Туреччині ще принаймні кілька днів

Туреччину охопили аномальні снігопади. Через негоду рух транспорту в Стамбулі - паралізувало. В Анталії сніг випав уперше за 29 років. Більше розкаже Владислав Політ.

На автошляхах - замети й кілометрові затори. Туреччина потерпає від снігопадів. Тамтешні ЗМІ вже прозвали їх "аномальними". Мовляв, така кількість снігу просто паралізувала життя турецьких міст. А особливо - Стамбула. Там минулої доби випало до вісімдесяти сантиметрів снігу. А в Анталії взагалі сніг побачили вперше майже за 30 років!

Свою роботу зупинив і головний аеропорт Туреччини, який до того ж є одним із важливих транспортних повітряних вузлів світу. Через хуртовини - десятки рейсів скасували, а сотні - перенесли. Врешті напередодні ввечері аеропорт таки відновив роботу. А його працівники подякували пасажирам за терпіння.

А стамбульські водії - розчищають власні автівки від снігу. Їм допомагають комунальники. Та попри це люди жаліються, бо ані техніка, ані її кількість до таких снігопадів - не готові.

Вахаттін Демірчі, житель Стамбула:

Я просидів в авто приблизно вісім годин. Увесь цей час я сподівався, що затори й ситуація на дорогах поліпшаться. Однак сніг і далі йде, стає лише гірше.

Ясін Еркул, житель Стамбула:

Я просто застряг у цьому снігові! Намагався розчистити авто, однак усе марно. Я просто залишив машину тут і пішов додому.

Водночас чимало жителів Стамбула снігопадам - навпаки - радіють. Граються в сніжки та прогулюються вулицями. На їхню думку, така погода місту не шкодить, а лише робить його ще гарнішим.

Ясар Ічлі, житель Стамбула:

Погляньте, яка краса! Особисто я задоволений, що нарешті настала справжня зима. Раніше завжди так було. До того ж сніг, як на мене, добре очистить міське повітря. Нехай люди просто гуляють і насолоджуються миттю.

За інформацією тамтешніх синоптиків, хуртовини вируватимуть у Туреччині ще принаймні кілька днів.