В Україні зафіксували понад 24 тисячі нових випадків коронавірусу [ Редактировать ]
За добу в Україні зафіксували понад 24 тисячі нових випадків захворювання на Ковід. 141 людина померла. Ушпиталили близько трьох тисяч хворих.
Показники поширення коронавірусу погіршилися в усіх областях.
Найбільше інфікувань на Київщині, Івано-Франківщині й Рівненщині - відзавтра там діятимуть обмеження червоної карантинної зони.
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До сімейних лікарів - довжелезні черги. Кількість інфікованих зросла удвічі порівняно з минулою хвилею. Щоправда, цього разу перебіг хвороби легший, особливо у вакцинованих.
Черги до лабораторій на ПЛР-тест збільшуються щодня. Медики кажуть - у регіоні гуляють одразу два штами - "Омікрон" і "Дельта".
Впродовж наступних місяців пандемія коронавірусу в європейських країнах піде на спад.
150 пацієнтів померли, одужали - майже 4 з половиною тисячі людей.
Норма поширюється на все доросле населення - віком від 18-ти років.