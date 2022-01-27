В Днепре в ночь на четверг, 27 января, солдат-срочник расстрелял сослуживцев из автомата и скрылся. Введена полицейская спецоперация. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

ЧП произошло 27 января, около 3:40 утра на территории Южного машиностроительного завода. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. В результате пятеро военнослужащих погибли на месте, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления.

Установлено, что это военнослужащий Национальной гвардии Украины Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения, из Одесской области.

При выдаче оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.

По тревоге на место преступления выехало руководство ГУНП в Днепропетровской области, следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, все профильные службы.

В Днепропетровской и соседних областях введена полицейская спецоперация. На поиски подозреваемого привлечены все службы полиции.

Расследование обстоятельств трагического события будут заниматься представители ДБР и военной прокуратуры.

По данным "Информатора", стрелок одет в камуфляжную форму и находится на территории предприятия. Территория оцеплена и патрулируется. Также работает спецотряд "ТОР". Гражданских не пускают на территорию завода.