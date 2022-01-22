В Днепре горит главный офис компании АТБ. Огнем охвачены все 9 этажей здания, огонь перебрался на припаркованные рядом автомобили. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

22 января в 14:15 в Днепре в девятиэтажном офисном здании сети АТБ, на первом этаже ресторана "Пальмира", возник пожар с распространением с 1 по 7 этажа. По состоянию на 15:00 было установлено, что горит утеплитель (минвата) наружной стены девятиэтажного офисного здания сети АТБ с распространением пожара в офисное помещение на 4 этаже.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 45 человек и 11 единиц техники.

Напомним, что на днях в Черниговской области произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли четыре человека, в том числе трое детей.