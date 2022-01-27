Перші пігулки проти коронавірусу. Мінохорони здоров'я зареєструвало для екстреного застосування таблетки "Молнупіравір". Ці ліки запобігають поширенню вірусу. Втім найефективнішим способом захиститися від тяжкого ковіду - є вакцинація. Дедалі більше досліджень доводять: три дози - краще, аніж дві. Який препарат вибрати для бустерної ін'єкції - розкаже Даніїл Снісар.

Час вакцинуватися... знову! Курс із двох щеплень від коронавірусу, хоча і підвищує імунітет, проте не надовго. З плином часу, а тим паче появою нових штамів - організму стає важче протистояти вірусу.

Борис Донськой, імунолог:

Було, на жаль, виявлено - імунність за пів року трохи просідає. І люди отримують реальні шанси на повторну інфекцію. На жаль, ці шанси для "Омікрона" зросли в десятки разів.

Ревакцинація - наразі єдиний, визнаний медичною спільнотою, ефективний спосіб убезпечити себе від ускладнень нових штамів коронавірусу, кажуть лікарі.

Юрій Степановський, імунолог:

Ця бустерна доза потрібна для посилення імунітету, який люди вже отримали після вакцинації двома дозами.

Про ефективність бустерної дози свідчать й останні дослідження, проведені Інститутом Френсіса Крику у Великій Британії. Його результати оприлюднили в авторитетному медичному виданні The Lancet. Згідно з ними - введення третього компонента щеплення від коронавірусу під час ревакцинації здатне захистити від штаму "Омікрон".

Результати наших досліджень підтверджують необхідність вакцинації трьома дозами проти Covid-19. Термінові загальносвітові дії з проведення тридозової імунізації можуть зміцнити імунітет проти наявних штамів (зокрема й "Омікрону") і допоможуть запобігти появі нових мутацій.

Вакцини МРНК - препарати, які змушують організм самостійно виробляти антитіла до вірусу. В Україні на сьогодні їх два. Це "Модерна" і "Файзер". Експерти з питань імунопрофілактики рекомендують їх для бустерної дози, незалежно від того, якою вакциною людина вже щеплювалася. Та це лише рекомендація - ревакцинуватися можна будь-якою з наявних в Україні вакцин - це і "Астразенека", і "Короновак". Загалом, в Україні на складах сьогодні понад 11 мільйонів доз.

Даніїл Снісар, кореспондент:

Записатися на щеплення дуже просто: через свого сімейного лікаря, або ж на сайті чи у мобільному додатку "Хелсі": система запропонує найближчий пункт вакцинації, а також інформацію про наявну там вакцину. Її як і час проведення процедури можна обрати самостійно.

Процедура не відрізняється від попередніх. У пункті щеплення необхідно заповнити інформаційну анкету, далі - розмова з лікарем - він порадить, яку вакцину краще обрати як бустерну, а також розповість про ймовірні побічні ефекти.

Згенерувати новий ковід-сертифікат можна буде у "Дії" вже у найближчі кілька тижнів. Діятиме він 270 діб. Незабаром за бустерне щеплення можна буде отримати й додаткові 500 гривень "є-Підтримки".