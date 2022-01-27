В Україні зафіксували рекордну кількість хворих на коронавірус [ Редактировать ]
Понад 32 тисячі нових інфікувань Ковідом зафіксовано в Україні минулої доби. Це рекорд, встановлений через штам "Омікрон".
Перебіг хвороби легший, ніж при інших різновидах коронавірусу. Ушпиталюють лише кожного десятого. Померли напередодні 154 пацієнти.
Найгірша ситуація - на Київщині, Івано-Франківщині та Рівненщині.
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Уже кілька днів поспіль біля державних поліклінік у Рівному довжелезні черги - робити безплатний ПЛР-тест.
На думку представника організації з питань Ковіду Давида Набарро, складна ситуація триватиме щонайменше ще три місяці, треба бути готовими до кількох нових хвиль захворювання.
Час вакцинуватися...Знову! Курс із двох щеплень від коронавірусу, хоча і підвищує імунітет, проте не надовго. Із плином часу, а тим паче, появою нових штамів - організму стає важче протистояти вірусу.
141 людина померла. Ушпиталили близько трьох тисяч хворих.
До сімейних лікарів - довжелезні черги. Кількість інфікованих зросла удвічі порівняно з минулою хвилею. Щоправда, цього разу перебіг хвороби легший, особливо у вакцинованих.