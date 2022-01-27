Коронавірус в регіонах: на Рівненщині заборонили масові заходи [ Редактировать ]
Абсолютний максимум за два роки пандемії. Понад 32 тисячі випадків Ковіду виявили в Україні за минулу добу. П'ять тисяч хворих - діти. У червоній зоні карантину відсьогодні дві області. До Івано-Франківської додалася Рівненська. Там теж максимальна кількість заражень за весь час. Інший невтішний рекорд Рівненщини - найнижчий в Україні рівень вакцинації. Більше про ситуацію - Сніжана Сидорук.
Уже кілька днів поспіль біля державних поліклінік у Рівному довжелезні черги - робити безплатний ПЛР-тест.
Надія, жителька Рівного:
Ми тут мліємо. Не запускають навіть в коридор. Хоч би в коридорчик пускали. Це ж надворі вистояти в мороз, сніг.
Протестувати всіх пацієнтів, кажуть медики, фізично не можуть. Ще й часто люди приходять у непризначений для них час.
Олег Шрам, директор КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Центральний"":
Ми починаєм працювати з 8 години, а пацієнтів черга вже з 7 години. Ну не переконаєш, що займати чергу не треба.
Майже всі, хто здає тест, отримують позитивний результат,- кажуть медики. Тож Рівненщина вже втретє почервоніла.
Сніжана Сидорук, кореспондентка:
Перший день червоної зони Рівненщина зустріла з найвищим ковід-показником за увесь час пандемії. Позитивний результат за добу підтвердили в понад тисячі чотирьохсот жителів краю. І це не межа, кажуть медики, бо хвороба надто стрімко шириться.
Галина Максимчук, завідувачка інфекційного відділення для дорослих Рівненської міської лікарні:
За вчорашній день 28 чоловік поступило. Це багато в порівнянні ще хай два тижні тому. Розгорнуто ще три відділення у хірургічному корпусі.
Новий штам коронавірусу "Омікрон" передусім вражає дітей. Таких у обласній дитячій лікарні - майже шістдесят. Наймолодшому - лише вісім днів від народження.
Алла Єрьомкіна, завідувачка структурного підрозділу педіатрії №1 Рівненської обласної дитячої лікарні:
Захворювання протікає легше, ніж попередні штами коронавірусу. Проявляються вони у високій температурі тіла. Інтоксикаційним синдромом. Ну і перші доби, як правило, ці діти залежні від кисню.
Нинішнє стрімке поширення коронавірусу на Рівненщині фахівці пояснюють низьким рівнем вакцинації - він заледве перетнув позначку сорок відсотків, та новорічними гуляннями. Тож тепер в регіоні заборонили всі масові заходи. Школярів перевели на дистанційне навчання, деякі заклади взагалі закрили на карантин. Торгові центри й кафе працюють, але лише за умови стовідсоткової імунізації співробітників. Без сертифікатів до них зась і відвідувачам.
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