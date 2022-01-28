В пятницу, 28 января, по делу о расстреле в Днепре проводятся обыски в воинской части, в которой служили нацгвардеец Артемий Рябчук и его жертвы. Об этом сообщает Госбюро расследований.

Отметим, что в результате инцидента погибли пять человек и еще столько же были ранены.

Обыски проводятся в целях проверки обстоятельств, которые могли привести к тому, что Рябчук решил убить сослуживцев. Следователи изучают документы об организации службы, работе с личным составом и работе психологов.

В это время также проходит суд по избранию Рябчуку меры пресечения.

Напомним, 27 января командующий Национальной гвардией Балан написал рапорт об отставке с должности в связи с трагедией на заводе "Южмаш" в Днепре, где солдат-срочник Артемий Рябчук открыл по сослуживцам огонь из автомата, а затем сбежал с оружием. Отметим, что ЧП произошло около 3:40 утра. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. Все детали смотрите по ссылке.

Также мы писали все, что известно о стрелке. Отметим, что полиция открыла уголовное дело.

Напомним, что солдата-убийцу задержали в пригороде Днепра.

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