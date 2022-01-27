В Днепре на территории завода "Южмаш" в ночь на четверг, 27 января, солдат-срочник расстрелял сослуживцев из автомата. В сети появилось видео кровавой бойни. Слабонервных просим не смотреть.

При выдаче оружия солдат по неизвестным пока причинам расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии из автомата Калашникова, после чего с оружием скрылся.

Погибли пять человек: четверо военнослужащих и сотрудница завода, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления.

Стрелком оказался военнослужащий Национальной гвардии Украины Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения, из Одесской области.

Напомним, что солдата-убийцу задержали в пригороде Днепра.