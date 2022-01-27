В четверг, 27 января, в Днепре на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" служащий нацгвардии Украины расстрелял сослуживцев и сбежал. Генеральный директор Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказал о состоянии пострадавших.

Так, двое военнослужащих в крайне тяжелом состоянии. Их уже прооперировали.

Самый тяжелый хлопец. Его зовут Игорь. У него тяжелейшее ранение живота, контузия печени, где-то литр крови в брюшной полости. Его сразу после компьютерного томографа взяли в операционную. Он остается тяжелым.

При этом Рыженко отметил, что ему оказали помощь и он уже пришел в сознание.

Второй – Владислав. Ему 22 года. У него перелом правого бедра. Пуля остановилась возле бедренной артерии. Еще бы несколько миллиметров и тогда не удалось бы его спасти. Как бы не тяжелое ранение, но если пуля пробивает бедренную артерию, то кровь выходит за считанные минуты.

Он также отметил, что у него тяжелое состояние, но ближе к среднему.

Третий солдат с пулевым ранением в седалищную мышцу. Проблем с ним нет, была небольшая потеря крови. Он идет на поправку.

Самая тяжелая поступила девушка. Ей 22 года. Девушка по имени Жанна. Я даже успел с ней поговорить. Она ничего не помнит. Она получила пулю в живот, в область пупка, вторую пулю в плечо и третью в колено правое.

Ее состояние крайне тяжелое, критическое.

Отметим, что ЧП произошло около 3:40 утра. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. Все детали смотрите по ссылке.

Также мы писали все, что известно о стрелке. Отметим, что полиция открыла уголовное дело.

Напомним, что солдата-убийцу задержали в пригороде Днепра.

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