В Днепре на территории завода "Южмаш" в ночь на четверг, 27 января, солдат-срочник расстрелял сослуживцев из автомата и скрылся. Введена полицейская спецоперация. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

При выдаче оружия солдат по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.

Погибли пять человек: четверо военнослужащих и гражданская, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления.

Установлено, что это военнослужащий Национальной гвардии Украины Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения, из Одесской области.

Спикер Нацгвардии Руслан Музычук рассказал о парне изданию "Сегодня":

Он служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране Южмаша. Никаких отклонений у него не наблюдалось, он также не входил в группу военнослужащих, за которой наблюдали психологи. Что касается раненых военнослужащих, то у них травмы конечностей... Характеризовался положительно. Назначение в караул - целая процедура, они постоянно проходят беседы с психологом.

Напомним, что территория завода "Южмаш" оцеплена полицией, стрелка ищут.