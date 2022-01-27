Кровавая бойня в Днепре: что известно о солдате-убийце [ Редактировать ]
Источник: PavlovskyNEWS
В Днепре на территории завода "Южмаш" в ночь на четверг, 27 января, солдат-срочник расстрелял сослуживцев из автомата и скрылся. Введена полицейская спецоперация. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
При выдаче оружия солдат по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.
Погибли пять человек: четверо военнослужащих и гражданская, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления.
Установлено, что это военнослужащий Национальной гвардии Украины Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения, из Одесской области.
Спикер Нацгвардии Руслан Музычук рассказал о парне изданию "Сегодня":
Он служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране Южмаша. Никаких отклонений у него не наблюдалось, он также не входил в группу военнослужащих, за которой наблюдали психологи. Что касается раненых военнослужащих, то у них травмы конечностей... Характеризовался положительно. Назначение в караул - целая процедура, они постоянно проходят беседы с психологом.
Напомним, что территория завода "Южмаш" оцеплена полицией, стрелка ищут.
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