В четверг, 27 января, в Днепре на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" служащий нацгвардии Украины расстрелял сослуживцев и сбежал. Пять человек погибли, пять раненых.

Стрелявший Артемий Рябчук задержан в пригороде Днепра.

Отметим, что ЧП произошло около 3:40 утра. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. Все детали смотрите по ссылке.

Также мы писали все, что известно о стрелке. Отметим, что полиция открыла уголовное дело.

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