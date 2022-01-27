Расстрел военнослужащих в Днепре: открыто дело [ Редактировать ]
В четверг, 27 января, правоохранители открыли уголовное производство из-за расстрела военнослужащих в Днепре. Об этом сообщает пресс-службу ГБР.
Произошедшее квалифицировали как умышленное убийство.
Военнослужащий с оружием и патронами скрылся с места происшествия.
По данному факту начато уголовное производство по п. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство).
Причины и мотивы лица, совершившего преступление, устанавливаются, отметили в ГБР.
Отметим, что ЧП произошло около 3:40 утра. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. Все детали смотрите по ссылке.
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