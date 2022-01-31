У світі виявили нову мутацію "Омікрону" [ Редактировать ]
В Алжирі виявили нову мутацію "Омікрону". Тамтешні медики виділили підвид ковід-штаму – "Омікрон Бі Ей Два". За попередніми даними, він заразніший за попередню версію.
Напередодні в країні зафіксували близько двох тисяч нових випадків інфікувань. Скільки з них спричинені цим різновидом - не уточнюють.
Загалом від початку епідемії в країні перехворіли майже 250 тисяч людей. Понад 6 з половиною тисяч померли.
по теме
У профільному управлінні обладміністрації констатують: Черкащина знову впевнено крокує до червоної зони. Показники красномовніші за будь-які прогнози.
За минулу добу на ковід занедужали понад 34 тисячі українців.
Минулої доби виявили понад 34 тисячі нових інфікувань. Шпиталізували три тисячі 300 людей. Померли 144 пацієнти.
Найбільше заражень на Київщині, Івано-Франківщині та Рівненщині. Відсьогодні вона, услід за Івано-Франківщиною, стане другим регіоном, де діятимуть обмеження "червоної" карантинної зони.
Показники поширення коронавірусу погіршилися в усіх областях. Найбільше інфікувань на Київщині, Івано-Франківщині та Рівненщині.
Найбільше інфікованих - у Львівській, Сумській, Харківській і Хмельницькій областях. А Івано-Франківщина взагалі перейшла до "червоної" зони епіднебезпеки. Повністю вакцинованих в Україні - 14 мільйонів 466 тисяч людей.