За попередніми даними, він заразніший за попередню версію.

В Алжирі виявили нову мутацію "Омікрону". Тамтешні медики виділили підвид ковід-штаму – "Омікрон Бі Ей Два". За попередніми даними, він заразніший за попередню версію.

Напередодні в країні зафіксували близько двох тисяч нових випадків інфікувань. Скільки з них спричинені цим різновидом - не уточнюють.

Загалом від початку епідемії в країні перехворіли майже 250 тисяч людей. Понад 6 з половиною тисяч померли.