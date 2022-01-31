В Україні зафіксували понад 22 тисячі нових випадків коронавірусу [ Редактировать ]
Понад 22 тисячі нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби.
Померло 78 пацієнтів, одужало - майже чотири з половиною тисячі людей.
Найбільше інфікувань - на Львівщині, майже три тисячі. Далі йдуть Хмельниччина та Житомирщина.
по теме
Сьогодні набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров'я про розширення переліку професій
У профільному управлінні обладміністрації констатують: Черкащина знову впевнено крокує до червоної зони. Показники красномовніші за будь-які прогнози.
Протестувати всіх пацієнтів, кажуть медики, фізично не можуть. Ще й часто люди приходять у непризначений для них час.
Уже кілька днів поспіль біля державних поліклінік у Рівному довжелезні черги - робити безплатний ПЛР-тест.
Ушпиталюють лише кожного десятого. Померли напередодні 154 пацієнти.