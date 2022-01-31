Обов'язкова вакцинація: представники яких професій відтепер повинні зробити щеплення [ Редактировать ]
Без щеплення не пустять на роботу. Сьогодні набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров'я про розширення переліку професій для обов'язкової імунізації.
Наказ стосується працівників органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я, а також комунальних установ. Людей, які не отримали принаймні однієї дози вакцини, відсторонять від роботи без збереження зарплати. Це не стосується лише тих, хто має абсолютні протипоказання до щеплень.
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