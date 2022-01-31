Протягом минулої доби Ковід підхопили понад 22 тисячі людей [ Редактировать ]
Протягом минулої доби Ковід підхопили понад 22 тисячі людей. Померли від ускладнень 78 пацієнтів, одужали - майже чотири з половиною тисячі. Найбільше інфікувань - на Львівщині, майже три тисячі. Далі йдуть Хмельниччина та Житомирщина.
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