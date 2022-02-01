В Україні зафіксували понад 30 тисяч нових випадків коронавірусу [ Редактировать ]
30 тисяч 768 нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби.
192 пацієнти померли, одужали - майже 9 тисяч людей.
Найбільше інфікувань на Львівщині, Одещині та у Києві - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
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Там оновили дані про цей різновид коронавірусу.
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