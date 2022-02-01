Буковина – за крок від червоної зони: яка ситуація в регіоні

Ще кілька місяців тому випадки захворювання серед вагітних були поодинокі, нині ж кількість хворих при надії - зростає, кажуть медики. У когось Ковід минає без симптомів. А хтось потребує кисневої підтримки.