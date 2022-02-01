"Омікрон" виявили вже у 20-ти регіонах України. Найбільше підтверджених випадків - у Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській областях та в Києві. Третій тиждень зростає захворюваність серед дітей. Буковина - за крок від червоної зони. Ольга Лучек розповість докладніше.

Неля вже вдруге перехворіла на ковід. Зараз жінка на 35 тижні вагітності, почувається добре, але не приховує - неабияк перелякалася.

Неля Варфоломеєва, жителька Чернівців:

Більше це вплинуло на мій психо-емоційний стан, тому що чесно кажучи, будемо бачити далі наслідки, дай Боже, щоб їх не було, але швидше це така тривожність, бо фактично ані високої температури, ані кашлю у мене не було. Крім закладеності носа ну і такої тривожності в цей період.

Ще кілька місяців тому випадки захворювання серед вагітних були поодинокі, нині ж кількість хворих при надії - зростає, кажуть медики. У когось Ковід минає без симптомів. А хтось потребує кисневої підтримки.

Василь Ринжук, медичний директор КНП "Чернівецький обласний перинатальний центр":

У 2020 році хворих ковід-інфекцією народило 15 жінок, за 2021 рік народило 28 жінок, а за січень 2022 року уже відбулося 23 пологів. Інфекція поміняла пріоритети й, на жаль, зараз збільшилася кількість як вагітних, так і дітей.

Троє немовлят, матері яких хворіють на Ковід, нині під пильною увагою лікарів.

Ілля Кошурба, медичний директор з неонатологічної допомоги КНП "Чернівецький обласний перинатальний центр":

Ці діти за результатами обстеження ПЛР-тестів є негативними, здоров'я у задовільному стані. І вже по факту одужання матері буде вирішуватися питання, куди вони будуть іти, швидше за все будуть виписуватися додому.

Найбільше хворіють діти грудного віку, а також - до трьох років. Основні симптоми: біль у горлі, ускладнене дихання, кашель і кволість.

Олександр Тесліцький, медичний директор Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні:

Це дітки молодшого віку, які на фоні тривалої лихоманки, на фоні порушень гідробалансу поступають з критично низьким артеріальним тиском. Вони потребують іншої тактики лікування. Більшою мірою вони потребують забезпечення венозного доступу, за допомогою якого є можливість проводити інфузійну терапію.

94 дитини перебувають наразі на стаціонарному лікуванні в Чернівецькій обласній лікарні. 40 із них - малюки до року. Найменшому пацієнтові всього два дні. Лікарі радять батькам за перших проявів хвороби одразу звертатися до медиків. І не займатися самолікуванням.