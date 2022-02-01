Транзит газу з РФ через Україну зріс майже вдвічі. Якщо в січні "Газпром" прокачував у бік Європи приблизно 500 мільйонів кубометрів на добу, нині - переправив понад сто кубів. На цьому тлі на ринках ЄС ціни на блакитне паливо знизились на понад 10 відсотків.

Тим часом директор української ГТС Сергій Макогон відзвітував про старт постачання газу до України з Угорщини. Відповідно до угоди, відсьогодні з західного напрямку буде надходити до восьми мільйонів кубометрів палива щодня. Про інші економічні новини - в огляді Оксани Тупальської.

Звернутися до США та просити скасувати двадцятип'ятивідсоткове мито на імпорт сталі запропонували Володимиру Зеленському у Федерації роботодавців. Вони нагадали, що в березні 2018 року мито запровадив американський президент Дональд Трамп. Нині, коли США запевняють у всебічній підтримці України, є добра нагода для досягнення домовленості, що підтримає економіку нашої держави. Торік Америка скасувала ввізне мито на сталь для країн Євросоюзу. Українським металургам подібне рішення забезпечить річний експорт на понад 900 мільйонів доларів.

Противірусні та протизапальні препарати в аптеках України з початку року подорожчали майже на три відсотки. Як свідчить звіт Міністерства економіки, антибіотики вітчизняного виробництва зросли в ціні на 2,6 відсотка - до майже 40 грн за 10 таблеток, імпортні антибіотики продають по 90 гривень за десять штук - дорожче на два відсотки, жарознижувальні та знеболювальні закордонних виробників - по майже 200 гривень за упаковку - дорожче на півтора відсотка.

За вартістю життя Україна посіла сто двадцять перше місце у світі. Індекс купівельної спроможності українців вищий, ніж у Молдові та Білорусі, однак нижчий, як у Румунії та Польщі. Водночас за показником доступності орендованого житла наша країна поруч із Литвою та Угорщиною. Натомість рівень доступності до продуктів харчування значно нижчий, ніж у ЄС. Цей показник у півтора-два рази гірший, ніж у сусідніх Польщі, Угорщині, Румунії та Чехії.

У додатку "Дія" з'явилася можливість завантажити сертифікати про бустерну вакцинацію. Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко. На сьогодні в Україні третьою дозою щепилися 339 тисяч людей. Раніше урядовці повідомляли, що після бустеру громадяни зможуть отримати додаткові 500 гривень за програмою "є-Підтримка".