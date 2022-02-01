Парламент Вірменії припинив повноваження Армена Саркісяна [ Редактировать ]
Вірменія - без президента. Тамтешній парламент офіційно припинив повноваження Армена Саркісяна. Він попросився у відставку 23 січня, хоча до кінця каденції - ще три роки. Своє рішення пояснив тим, що не може впливати на ключові політичні процеси в країні. Саркісян - мав напружені стосунки з прем'єром Ніколом Пашиняном. Навіть намагався через Конституційний суд скасувати деякі урядові постанови. Втім, без успіху. Очікують, що нові президентські вибори у Вірменії призначать на кінець лютого - початок березня.
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Форма правління у Вірменії змінилася з напівпрезидентської на парламентську, а більшість повноважень перейшла до прем'єр-міністра.
У своїй заяві, яку оприлюднили на офіційному сайті, він зауважив, що нині глава держави не має інструментів для впливу на внутрішню та зовнішню політику.
Глава держави не має інструментів для впливу на внутрішню та зовнішню політику.
Армен Саркисян заявил, что его отставка с поста президента Армении связана с тем, что у него нет инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику
Той написав рапорт одразу після стрілянини.