Вірменія - без президента. Тамтешній парламент офіційно припинив повноваження Армена Саркісяна. Він попросився у відставку 23 січня, хоча до кінця каденції - ще три роки. Своє рішення пояснив тим, що не може впливати на ключові політичні процеси в країні. Саркісян - мав напружені стосунки з прем'єром Ніколом Пашиняном. Навіть намагався через Конституційний суд скасувати деякі урядові постанови. Втім, без успіху. Очікують, що нові президентські вибори у Вірменії призначать на кінець лютого - початок березня.