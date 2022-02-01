Вашингтон визначився. Американська преса повідомляє, що адміністрація Байдена нарешті обрала кандидатуру нового амбасадора в Україні. І це буде "пані посол". Хто вона? І чим відома? Дмитро Анопченко дослідив її біографію.

Посольство США в Україні без першої особи з травня 2019 року, коли з України відкликали Марі Йованович. Останні роки амбасадора заміщує тимчасова повірена - Крістіна Квін. І от зараз має з'явитися ще одна жінка.

Одразу два українські високопосадовці підтвердили телекомпанії CBS, що команда Байдена зупинилась на пані Бріджит Брінк. Держдеп уже запросив у Києві згоду на її призначення - дипломатичною мовою це називається "агреман". І його отримано.

Тепер наступний крок - Білий дім направить кандидатуру місис Брінк (її вперше назвуть публічно) на погодження в Сенат. Це за прогнозами триватиме кілька місяців, тобто вже наприкінці весни на початку літа в Україні таки може з'явитися новий посол. Що ж про неї відомо?

Бріджит Енн Брінк виросла в Мічигані. Блискуча освіта - диплом Лондонської школи економіки. Працювати в Держдеп прийшла у 1996 році, тобто на цій роботі вже 26 років. І весь цей час спеціалізується на політиці щодо Європи в Євразії. Зараз - посол у Словаччині. До цього - була заступницею помічника Держсекретаря (це посада рівня заступника міністра) у Європейському бюро відомства. Де у сфері відповідальності саме була Східна Європа. Вільно володіє російською та сербською, вивчала грузинську та французьку.

У конгресовому комітеті з міжнародних справ мені неофіційно сказали, що проблем із затвердженням пані Брінк на новій посаді не бачать; це не політичне призначення, вона - кадровий дипломат, у цих випадках голоси дають і демократи, і республіканці. А от дипломати, які знають пані Брінк, кажуть, що для України це хороший вибір. Бріджит глибоко розуміє тематику заморожених конфліктів, усе життя їх вивчає, тобто пояснювати, що відбувається на Донбасі, їй не треба. Від одного з колишніх топ-дипломатів я почув: "Бріджит одразу візьметься за роботу, їй не доведеться довго розбиратись у проблемах, і саме за її каденції можливі нові пропозиції щодо вирішення проблем Донбасу".