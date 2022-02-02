Конфликты между Ароном Майбергом, председателем Наблюдательного совета и Евгением Дыхне, президентом "Международных авиалиний Украины", в латентной фазе существовали с начала 2020 г. до ноября 2021 г. Об этом рассказал Евгений Дыхне в интервью информагентству УНИАН.

"У нас обоих хватало мудрости не выносить из избы то, что могло навредить МАУ", – говорит он. Но, по словам Дыхне, 11 ноября 2021 года, после попытки его тайного увольнения, история с разногласиями вышла в свет.

"Я не согласен ни с такой формой, ни с содержанием. Демократия – это процедуры. У нас не будет порядка нигде, пока мы не начнем соблюдать предписанные правила и процедуры – ни в стране, ни в отдельно взятой компании", – пояснил журналистам Дыхне свое решение подать иск в суд на такой способ акционеров уволить его с поста президента авиакомпании.

Дыхне отметил, что ему важна деловая репутация: "Я не гражданин Израиля, как господин Майберг, я гражданин Украины. Здесь живет моя семья. Я работаю в инфраструктуре последние 15 лет. Никуда не собираюсь из этой страны уезжать, буду и дальше тут жить и работать. Для меня важна репутация ответственного менеджера, человека, отца, друга".

Он также спрогнозировал, что независимо от корпоративного конфликта в МАУ уже заложены изменения, которые исключат негативное влияние личностных отношений на бизнес-процессы.

"Все пройдет, а МАУ останется. В компании уже реализованы изменение модели оперирования, оптимизация расходов. Следующий этап трансформации компании – культурный, выход из "красной" корпоративной культуры, потому что для успешной конкуренции с авиакомпаниями, в том числе лоукостерами, станет вопрос "борьбы за умы". А это уже соревнование команд, а не продукта. Продукт у нас всех плюс-минус одинаковый", – пояснил президент авиакомпании.

Тем не менее, по его словам, для дальнейшего развития МАУ должна изменить внутреннюю культуру, начиная с самого верха:

"В комплаенс практике это называется – "тон, задаваемый руководством".

Ранее СМИ сообщали, что осенью 2021 г. Арон Майберг предложил Евгению Дыхне уволиться по собственному желанию. В конце ноября в судебном реестре появилось неожиданное дело: Евгений Дыхне оспорил решение акционеров о своем увольнении, о котором он узнал случайно и о котором его не уведомляли. По его словам, цель иска увидеть протокол и понять законность процедур, по которым хотели уволить CEO. Также СМИ писали о конфликте между бенефициарами компании – Ароном Майбергом и Игорем Коломойским.

Ожидается, что 2021 год авиакомпания МАУ закончила с прибылью. За три квартала прошлого года чистая прибыль составила 1,09 млрд грн.