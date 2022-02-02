СБУ працює над виявленням телефонних мінувальників [ Редактировать ]
Псевдомінування й далі дошкуляють Україні. Усі повідомлення виявляються фейками. Але правоохоронні органи ставляться до них з усією відповідальністю, перевіряючи місця, про які надходить інформація. Паралельно Служба безпеки працює над виявленням телефонних мінувальників. І успішно.
У Черкасах сьогодні замінували школи. А в обласному СБУ розповіли, як затримали злочинців, котрі кілька днів тому повідомили про начебто заміновані школи.
Підлітки робили замовлення на такі акції через закриті телеграм-канали, зареєстровані в Росії. Затримані зізналися в скоєному і пояснили, що робили це задля додаткового заробітку та розваги. Під час обшуків у підозрюваних вилучили комп'ютери та мобільні телефони, через які вони спілкувалися зі своїми кремлівськими кураторами й на які знімали фото замінованих об'єктів для звіту.
З якою ціллю знімав? - Для отчета! - Що, що? - Дати отчет.
Катерина Дрога, речниця СБУ в Черкаській області:
Вони замовляли псевдомінування через закриті телеграм-канали, які країна-агресор використовує, як один з інструментів для штучного поширення панічних настроїв на території України. За даним фактом наразі відкрите кримінальне провадження за частиною 2 ст. 259 КК України.
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