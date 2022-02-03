В четверг, 3 февраля, в Карпатах объявили штормовое предупреждение. В горах есть угроза схода лавин. Об этом сообщает пресс-службу ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, 3 февраля на высокогорье Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).

В восточной и юго-восточной части Украины будет идти умеренный мокрый снег и дождь, в западных и северных областях небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах местами гололедица.

Ветер будет преимущественно северо-западных направлений, 7-12 м/с, на западе страны местами порывы 15-20 м/с.

Как ранее сообщали, многие области Украины накроют снегопады и метели, местами снежные заносы будут достигать 131 сантиметра.

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