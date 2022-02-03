"Слава Україні!" Традиційне патріотичне вітання пролунало сьогодні поблизу столичного Маріїнського палацу від турецького президента.

Реджеп Тайїп Ердоган прибув до Києва з офіційним візитом. Після церемонії зустрічі глави України й Туреччини провели десяте засідання Стратегічної ради високого рівня.

Слава Україні!

Реджеп Тайїп Ердоган, президент Туреччини:

Мені дуже приємно знову, через два роки, відвідувати нашого стратегічного партнера - Україну. Дякую, в особі мого дорогого друга, пана Зеленського, українському народові та державним органам України за проявлену до мене, моєї дружини, делегації гостинність. Ми продовжуємо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом.

Володимир Зеленський, президент України:

Сьогодні, після трьох десятиліть співпраці й дружби, стала дуже знакова подія - в нашій країні уклали угоду про зону вільної торгівлі, це історичний момент, я вітаю наші дружні народи. Це нові можливості бізнесу, нові ринки, нові здобутки, нові прибутки. Нові робочі місця, інвестиції, зростання ВВП наших держав і добробуту наших народів.

Отже, одним із головних результатів сьогоднішнього візиту стало підписання угоди про Зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною. За попередніми прогнозами, ця угода щорічно даватиме +2,2% до ВВП України. Взаємний товарообіг між державами зросте на 38%. Докладніше про результати візиту турецького президента о 20 розкажуть "Подробиці".