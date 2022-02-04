Протести не припиняться поки не буде відставки, про це чітко заявили студенти

"Міністр - тимчасовий, "Могилянка" - вічна". З таким гаслом сотні студентів сьогодні прийшли - під Кабмін. Вимагали... - відставки Сергія Шкарлета. Усе - через обрання президента Києво-Могилянської академії, яке стало - скандальним! На виборах - переміг Сергій Квіт. Але міністр - не визнав таких результатів. А відтак - втрутився у процес, який університет мав провести самостійно.

Тож чи домоглися студенти свого? Тетяна Бобрик - знає.

Шкарлет геть! Шкарлет геть!

Під стінами Кабміну - студентський мітинг. Активісти вимагають відставки профільного міністра Сергія Шкарлета. Усе через скандал навколо виборів президента Києво-Могилянської академії. На конкурсі переміг Сергій Квіт - чинний голова Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти. Утім, міністерство це не влаштувало.

Денис Геценюк, випускник Національного університету "Києво-Могилянська академія":

Підписувати контракт з обраним президентом, хоча повноважень таких МОН немає, виборча комісія визнала дійсними, всі дані були підраховані правильно і міністерству залишалося тільки підписати контракт.

Контракт не підписали. Натомість призначили новий конкурс. Боротися з несправедливістю студенти вирішили - бойкотом. Відмовилися ходити на заняття. І після трьох днів такого протесту - перевибори скасував сам уряд.

Сергій Петухов, викладач Національного університету "Києво-Могилянська академія":

Відбулася зустріч під головуванням міністра, пана Шмигаля з Сергієм Квітом, який переміг на виборах, а також представниками студентського самоврядування. Вже прийнято перше рішення про те, що Міністерство освіти і науки відзиває свій наказ про оголошення нових виборів.

Сповістив про це студентів і сам міністр Сергій Шкарлет. Допис виклав у телеграмі. Та попри це, приступити до виконання своїх обов'язків президента академії Сергій Квіт - поки що не зможе. Через спецперевірку.

Сергій Квіт, голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти:

Вона може до місяця займати. Це нормально, це бюрократична ситуація, головне щоби потім нічого нового не відбулося, я сподіваюся цього не буде і ми наші права, нашу автономію будемо захищати.

Що ж до відставки міністра освіти й науки - такі питання поквапом не вирішують, - каже прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він сьогодні запросив мітингувальників до Кабміну.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Я, звичайно, студентів підтримую, я стану на сторону студентів завжди. Ми приймаємо усне звернення, приймаємо його в роботу, дайте мені час попрацювати з Верховною Радою і з комітетом, давайте ми з цим попрацюємо, повернемося з цим питанням, озвучимо позиції.

Утім студенти побоюються, що цей освітній скандал із виборами президента академії можуть поставити на гальма. І за місяць взагалі їхні вимоги забудуть. Тож налаштовані радикально.

Протести не припиняться поки не буде відставки, про це чітко заявили студенти.

Будемо продовжувати страйкувати, консолідуватись з іншими університетами.

Адже вимога в усіх вишів одна - бути автономними. Аби на заклади не чинили тиск із високих кабінетів, не вказували, як будувати освітній процес і за якими правилами жити.